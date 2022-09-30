قيادي في الإطار يرهن انعقاد جلسة البرلمان المقبلة بخطوة واحدة

2022/09/30 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي فهد الجبوري، اليوم الجمعة، عن الموعد الذي سيتم فيه انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وقال الجبوري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تحديد موعد انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية يعتمد على التوافق الكردي حول منصب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أنه "في حال حصل الاتفاق فسيتم تحديد موعد انعقاد الجلسة مباشرة".

واضاف، ان "هنالك معلومات شبه مؤكدة تشير الى وجود اتفاق كردي حول منصب رئيس الجمهورية ولكنه غير معلن لغاية الآن".

وتابع الجبوري، أنه "دائما ما تكون هنالك تصريحات من اعضاء الاحزاب الكردية تؤكد حصول اتفاق بين الحزبين ولكن في نهاية الأمر لا يكون هنالك اتفاق وتعود الأمور الى المربع الأول".

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