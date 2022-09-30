2022/09/30 | 18:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KpWgc_n1EHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يوقع مرسوم ضم اربع مناطق اوكرانية لروسيا ويعلن استعداده لوقف القتال والتفاوض مع كييف | نشرة 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يوقع مرسوم ضم اربع مناطق اوكرانية لروسيا ويعلن استعداده لوقف القتال والتفاوض مع كييف | نشرة 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).