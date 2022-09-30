قبيل تظاهرات الغد.. ممارسة وانتشار أمني مكثف قرب الخضراء (صور)

2022/09/30 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف ضمن مقتربات المنطقة الخضراء.

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