بالفيديو.. وكالة الاستخبارات تشتبك مع عصابات داعش في جبال بادوش

2022/09/30 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة عن الاشتباك مع عصابات داعش الإرهابية في جبال بادوش في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب اشتبكت مع عصابات داعش الارهابية في جبال بادوش بمحافظة نينوى".

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