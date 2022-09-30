2022/09/30 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.وقال قديروف: “سنحرر جمهورية دونيتسك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قديروف يؤكد أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه بشكل كامل قريبا المركز الخبري الوطني.

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