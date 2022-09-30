النرويج تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع روسيا

2022/09/30 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت وزارة العدل والأمن العام في النرويج، يوم الجمعة، إن أوسلو ستشدد الرقابة على حدودها مع روسيا، بعد قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتحسبا لقيام روسيا بحظر مغادرة […]

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