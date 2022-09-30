الصحة: سيطرنا على جائحة كورونا ووفياتنا من بين الأقل عالمياً

2022/09/30 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة هاني العقابي، اليوم الخميس، أن نسب وفيات كورونا في العراق من بين الأقل على مستوى العالم، فيما أشار إلى أن الوزارة وملاكاتها استطاعوا السيطرة على الجائحة.وقال العقابي، للوكالة الرسمية، إن “الإجراءات الوقائية في العراق مستمرة وعلى الرغم من ضعف التزام المواطنين بالقرارات الصادرة، إلا أن وزارة الصحة وملاكاتها استطاعوا السيطرة على المرض”، مشيراً إلى أن “نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق من بين الأقل عالمياً”.وأكد الوزير، أن “كميات اللقاح المتوفرة مناسبة، ونتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التجهيز بكميات جديدة عند نفاد الكميات المتوفرة”.

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