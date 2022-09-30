بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

2022/09/30 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل

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