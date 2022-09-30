2022/09/30 | 19:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: coGAfRvQdO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوى الثلاثية الاطار والسيادة والديمقراطي كان منسجما في قرارات جلسة امس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوى الثلاثية الاطار والسيادة والديمقراطي كان منسجما في قرارات جلسة امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).