الامن الايراني يعلن اعتقال 77 معارضا على الحدود العراقية بينهم قيادي بارز

2022/09/30 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 77 شخصا من المعارضة الكردية الناشطة على جانبي الحدود الإيرانية العراقية، بينهم قيادي بارز يعمل مع الجانب الاميركي.

وبحسب في بيان لوزارة الامن فان " هؤلاء الأشخاص، قاموا بناءً على أوامر الإرهابيين المقيمين في ألبانيا ، بنشر أخبار كاذبة تحرض مثيري الشغب وقاموا باعمال تخريبية واغتيالات، وتوجيه الشعارات، والمشاركة المباشرة في اعمال الشغب في الشوارع وتدمير الممتلكات العامة، وتوفير المعدات المختلفة لمواجهة الشرطة والمواد الحارقة لإشعال النيران في الاماكن العامة واحراق المركبات العامة والخاصة.

ولفت البيان الى انه تم" اعتقال 77 من أعضاء الجماعات الارهابية في كردستان، بينهم الجماعات التابعة للكيان الصهيوني المعروفة باسم كومله ودمكرات، وباك، وبيجاك وعدد من الكوادر رفيعة المستوى في هذه الجماعات، الذين كانوا يتآمرون ضد شعب كردستان المظلوم على جانبي الحدود الغربية للبلاد".

واوضح ان " من بين المعتقلين كادر بارز وعضو مركزي في احدى الجماعات المقيمة في اقليم كردستان العراق الذي تلقى تدريبات عسكرية في القواعد الصهيونية الأمريكية في إقليم كردستان ويعرف بأنه قائد عسكري بارز".

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