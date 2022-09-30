2022/09/30 | 19:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينها منع استخدام الرصاص.. شرطة ميسان تصدر 6 توصيات تخص تظاهرات السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها منع استخدام الرصاص.. شرطة ميسان تصدر 6 توصيات تخص تظاهرات السبت) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها منع استخدام الرصاص.. شرطة ميسان تصدر 6 توصيات تخص تظاهرات السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).