طوله أكثر من ثلاثة أمتار.. مصر تسترد غطاء تابوت ضخم من أمريكا

2022/09/30 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، عن استرداد غطاء تابوت خشبي، يعود إلى العصور المصرية القديمة، من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.

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