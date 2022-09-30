بايدن يصف ضم روسيا للمناطق الاوكرانية بـ الاحتيال

2022/09/30 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن ضم روسيا لمناطق...

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