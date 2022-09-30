2022/09/30 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ترجمة

عبر الاتحاد الاوروبي ، اليوم الجمعة، عن ادانته الهجمات الصاروخية الايرانية على اقليم كردستان، مبينا ان تلك الهجمات تعد انتهاكا لسيادة العراق.وقال الاتحاد الأوروبي في البيان ترجمته (بغداد اليوم): انه "يدين بأشد العبارات قصف إقليم كردستان العراق هذا الأسبوع ، والذي أعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عنه"، مبينا ان "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم".واوضح انه "يجدد تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان".واضاف اننا "ندعو جميع الأطراف إلى التنديد بأعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبحسن نية وضمن الإطار الدستوري ، ووضع رغبات ومصالح الشعب العراقي في المقام الأول".وتابع "وفي ظل هذه الظروف ، وبما أن العراق يصادف مرور ثلاث سنوات على حركة تشرين الاحتجاجية وما يقرب من عام واحد بعد الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 ، يكرر الاتحاد الأوروبي عزمه على مواصلة دعم مسار الإصلاح في العراق واستقراره وسيادته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه البالغ من الهجمات الايرانية على العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه البالغ من الهجمات الايرانية على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).