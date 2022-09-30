كندا تصدر بيانا حول الهجمات الإيرانية في شمال العراق

2022/09/30 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أصدرت منظمة الشؤون العالمية الكندية، اليوم الجمعة، بيانا ادانت فيه الهجمات الايرانية على شمال العراق.

وذكرت المنظمة البيان الذي ترجمته (بغداد اليوم) أن "كندا تدين بشدة هجمات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار على إقليم كردستان، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، تقدم حكومة كندا تعازيها لجميع المتضررين".

وتابع البيان: "تدعو كندا إيران إلى الامتناع عن مهاجمة جيرانها والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية ، وتعرض حياة المدنيين للخطر ولا تفعل شيئًا لمعالجة الشواغل المشروعة للشعب الإيراني".

وأكد أن "كندا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعبين العراقي والإيراني في مواجهة عنف النظام الإيراني المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".

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