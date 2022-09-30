الليلة.. القوات الامنية تدخل حالة الإنذار (ج) في بغداد

2022/09/30 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية قبيل انطلاق تظاهرات ذكرى تشرين، مؤكدا ان القوات الامنية تدخل حالة الإنذار (ج) في بغداد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم) إن "القوات الامنية تدخل حالة الإنذار (ج) في بغداد قبيل انطلاق تظاهرات ذكرى تشرين"، كاشفا عن "عزل مدينتي الصدر والكرادة عن العاصمة بغداد".وأضاف انه " لا يوجد حظر تجوال في العاصمة لغاية الآن".

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