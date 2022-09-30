الجيش يحبط محاولة لإطلاق صواريخ شرقي بغداد

2022/09/30 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإحباط عملية لتثبيت منصات صواريخ من قبل "مجموعة مسلحة" شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي أحبطت عملية لمجموعة مسلحة مجهولة كانت تنوي تثبيت قواعد ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة (الحبيبية-قطاع صفر) شرقي العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "المجموعة المسلحة تمكنت من الهروب".

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