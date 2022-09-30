بالصور.. حواجز كونكريتية على جسر الطابقين وسط بغداد

2022/09/30 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وضعت القوات الأمنية، حواجز كونكريتية على جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية وضعت كتل كونكريتية عند جسر الطابقين وسط العاصمة، مع انتشار كثيف لهمرات الجيش".وأشار إلى "فتح ممر واحد للعبور".وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".

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