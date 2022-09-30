2022/09/30 | 20:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تسلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف مواقـع بإقليم كردستان العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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