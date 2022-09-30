توب 5.. بوتين يعلن رسميا ضم 4 مناطق أوكرانية.. ووفاة لاعب سعودي سابق

2022/09/30 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان بوتين ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا ورد زيلينسكي الذي قال "إن التفاوض لن يكون إلا مع رئيس آخر لروسيا" وصولًا الى خبر وفاة لاعب النصر السعودي السابق خالد الزيلعي بسبب "التصلب الجانبي الضموري"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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