2022/09/30 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت اللجنة الامنية العليا في البصرة، اليوم الجمعة، منع اي مظاهر مسلحة تجوب شوارع المحافظة تحت اي مسمى ولأي جهة مهما كانت.وقال رئيس اللجنة المحافظ اسعد العيداني في مؤتمر صحفي مشترك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني: لن نسمح اي مظاهر مسلحة تجوب شوارع البصرة مهما كانت الجهة التابعة لها المركز الخبري الوطني.

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