الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمسار الإصلاحات في العراق

2022/09/30 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية لاعتماد أقصى درجات ضبط النفس وفيما أكد دعمه لمسار الإصلاحات، دان القصف الإيراني في إقليم كردستان.وقال الاتحاد في بيان “إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في البلاد ويرى أن العنف ليس حلا أبدا ويجب عدم السماح له بتقويض العملية الديمقراطية”.ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى إدانة أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبحسن نية وفي الإطار الدستوري، مع وضع رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا وفقاً للبيان.وأكد إنه “في ظل هذه الظروف، وبما أن العراق يصادف ثلاث سنوات بعد حركة احتجاج تشرين وبعد عام تقريبا من الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، يكرر الاتحاد الأوروبي تصميمه على مواصلة دعم مسار الإصلاحات في العراق واستقراره وسيادته”.وأدان الاتحاد القصف الإيراني في إقليم كردستان، وأشار إلى أن “هذه الهجمات هي انتهاك لسيادة العراق وسلامة أراضيه ويكرر الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان”.

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