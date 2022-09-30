إحباط عملية اطلاق “صواريخ” من منطقة شرقي بغداد

2022/09/30 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بان قوة من الجيش أحبطت محاولة مجموعة مسلحة مجهولة نصب قواعد لإطلاق الصواريخ شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “قوة من الجيش أحبطت عملية تثبيت قواعد ومنصت لإطلاق الصواريخ في منطقة الحبيبية – قطاع صفر، شرقي بغداد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة”.

وأضاف، أن “المجموعة المسلحة تمكنت من الفرار”.

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