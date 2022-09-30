منتخب الناشئين يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره القطري غداً

2022/09/30 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ منتخبنا للناشئين الوحدةَ التدريبيّة مساء اليوم، وهي الأولى بعد وصوله إلى العاصمةِ العمانيّة مسقط ضمن مشاركته في تصفياتِ آسيا دون ١٧ عاماً، حيث يواجهُ غداً السبت في تمام الساعةِ الرابعة مساءً بتوقيت بغداد والخامسة بتوقيت سلطنة عمان منتخبَ قطر في مجمعِ السلطان قابوس في بوشر ضمن افتتاحِ منافساتِ تصفياتِ آسيا للمجموعةِ الثالثة.[…]

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