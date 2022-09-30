جورج وأمل كلوني نادمان على

2022/09/30 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، إنه وزوجته ندما على السماح لطفليهما التوأم، ألكسندر وإيلا البالغان من العمر 5 سنوات تعلم لغات اللغة أجنبية.

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