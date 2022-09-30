2022/09/30 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B5Djh2JJD1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القالون.. اكثر المشاكل واهم الحلول | اسأل طبيبك مع الدكتور أحمد العاني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القالون.. اكثر المشاكل واهم الحلول | اسأل طبيبك مع الدكتور أحمد العاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).