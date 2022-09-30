السياحة تعلن عن مشاريع بـ(5) محافظات

2022/09/30 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الجمعة، تحولها لشركة رابحة بعد اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية، وفيما أشارت الى التوجه لمنح فيزا دخول العراق الكترونيا، أعلنت عن مشاريع في محافظات النجف الأشرف والديوانية ونينوى وبغداد وديالى.

شركة رابحةوقال رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي للوكالة الرسمية، إن “هيئة السياحة تحولت الى شركة رابحة خلال العامين الأخيرين 2021 و2022 بعد تطبيق 3 إجراءات تمثلت بتفعيل قانون هيئة السياحة ومطالبة كل الجهات بإعادة أو اخضاع جميع المرافق السياحية لمزاولة عملها وفق القانون من خلال الحصول على إجازة، أو ترخيص من الهيئة، إضافة الى حل بعض المشاكل مع المستثمرين وخاصة الديون المتراكمة وعدم التسديد لسنوات كثيرة”.وأضاف، أن “هيئة السياحة تمكنت إثر تلك الإجراءات من تعزيز إيراداتها وحصولها على الإيرادات الضائعة”.

مشاريع هيئة السياحةوذكر أن “الشركة اتجهت لإحالة مشاريع جديدة منها فندق بالنجف الأشرف بعد توجيه دعوات الى شركات رصينة وهو الآن في طور الإحالة الى الشركة التي ستنفذه ولدينا مشروع فندق الموصل الذي سيقام على 21 دونماً في منطقة مهمة وحيوية من المدينة وهو في طور الإحالة أيضاً”.ولفت إلى أن “هناك مشاريع كثيرة سلمت طلبات إنشائها بكتاب رسمي الى هيئة الاستثمار من ضمنها هور الدلمج في الديوانية وسد حمرين ومنطقة سياحية أخرى ديالى أيضاً، إضافة الى سعينا إعادة المناطق السياحية في شمال بغداد بعد ان تعافت من الإرهاب”.وأشار الى أن “هناك توجهاً لإعادة جميع المرافق السياحية في هذه المناطق كونها مناطق جميلة وخلابة وجاذبة”.

القصور الرئاسيةوذكر مهدي أنه “فيما يتعلق بالقصور الرئاسية فتم إحالة الموجود منها في البصرة إلى الاستثمار وستشهد تنفيذ منطقة سياحية رائعة من ضمنها فنادق ومنتجعات مثل ما موجودة في باقي البلدان وسيتحول القصر الرئاسي في بابل كذلك إلى متحف” لافتاً إلى أن “تحويل القصور لمشاريع مهمة للسياحة لكن غالبيتها غير تابعة لهيئتنا بل لجهات أخرى”.

تطوير مدينة أوروأشار مهدي أن “هيئة السياحة تشجع على إنشاء فنادق في مدينة أور، إلا أن الفترة التي مرت بالعراق نتيجة عدم الاستقرار السياسي، لم تشجع على الاستثمار في أماكن لا يوجد فيها وافدون او زوار”، موضحاً أنه” بعد زيارة البابا، أقدمت الحكومة العراقية على إنشاء مشروع كبير جداً بعد توفير التخصيصات المالية له وهو مدينة أور السياحية”.وتابع أن “هذه المدينة ستكون متكاملة من المطاعم والفنادق والمولات وتخدم المدينة القديمة الأثرية ومرتاديها”.

الفيزا العراقيةوبين رئيس هيئة السياحة أن “موضوع الفيزا متعلق بوزارة الداخلية، وهي ماضية بمشروع الفيزا الالكترونية، وموضوع منحها يتعلق بإجراءات الدولة وهو ملف سيادي وهي من تقرره”، لافتاً الى أنه “لا يمكن أن نفرض على الدولة منح الفيزا لجهات أو دول معينة دون أخرى”.

تطوير السياحةوشدد على ضرورة “تأهيل البنى التحتية لتسهيل تنقل السائحين وهو أمر مهم للغاية” مطالباً “بإعادة تفعيل جميع السكك الحديدية وربطها بجميع المحافظات دعماً لحركة السياحة واقتصاد البلد”.وطالب “بتأهيل المنافذ الحدودية بشكل لائق”، لافتاً الى أن “بعض المنافذ البرية غير مؤهلة”، مشيراً إلى أن “هيئة المنافذ الحدودية ذاهبة إلى تطوير المنافذ وبنائها بالشكل اللائق والحضاري”.

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