العمليات المشتركة توجز الوضع الأمني عشية التظاهرات المرتقبة

2022/09/30 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى عشية الذكرى الثالثة لانطلاق تظاهرات تشرين، مؤكدة عدم فرض حظر للتجوال غدا.

وقال نائب قائد العمليات، الفريق اول الركن، عبدالامير الشمري، في بيان، إن “القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى قبيل تظاهرات الغد”، مبينا أن “قوات الأمن مدربة للتعامل مع المتظاهرين بشكل جيد”.

وأكد الشمري، “لن نفرض أي حظر للتجوال أو إغلاق لمداخل بغداد غدا”، مشيرا إلى “اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية تظاهرات الغد”.

وأوضح، أنه تم “إغلاق جسري السنك والجمهورية فقط لمنع أي احتكاك بالمتظاهرين”، مبينا “لن نحمل السلاح بوجه المتظاهرين السلميين وفقا لتعليمات القائد العام”.

وذكر الشمري، أن “التحقيقات متواصلة لمعرفة الجهة التي استهدفت المنطقة الخضراء، وأجرينا عمليات تفتيش في محيط المنطقة الخضراء ، كذلك عززنا عمليات حماية المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء”.

وأكد القائد العسكري، “نتعامل مع كافة التظاهرات بمهنية ودون تمييز، كما نقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لدينا تحزبات سياسية”.

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