2022/09/30 | 21:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: القوات الأمنية مسيطرة في جميع المحافظات ولا صحة لانتشار مسلحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: القوات الأمنية مسيطرة في جميع المحافظات ولا صحة لانتشار مسلحين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: القوات الأمنية مسيطرة في جميع المحافظات ولا صحة لانتشار مسلحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).