قائد الدفاع الجوي العراقي يكشف عن خطط التصدي للعدوان التركي أو الإيراني

2022/09/30 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي، الجمعة، عن تفاصيل الهجمات التركية والايرانية على العراق، مبينا ان الجيش يخطط لنشر اسلحة في الاقليم لمنع الاعتداء عليه.وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "تركيا وايران تستخدمان صواريخ بالستية وطائرات مسيرة لقصف مناطق بالاقليم وان هناك مساعا لنصب أسلحة دفاع جوي مستقبلا في الإقليم للتصدي لأي هجمات على سيادة العراق".واضاف ان "منظومة الدفاع الجوي هي لحماية العراق من شماله إلى جنوبه وغربه إلى شرقه وعليه فأن الامكانيات التي ستوفر مستقبلا ومن الممكن التصدي لأي اعتداء خارجي سواء كان عبر الصواريخ او استخدام اي دولة الطائرات المسيرة في اراضينا ". واوضح ان "الموضوع يخضع لاهتمام كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله لتطوير منظومة الدفاع الجوي".

واشار الى ان "تسليح الجيش بالسلاح المتطور سينهي التهديد ضد اقليم كردستان واية محافظة اخرى".

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