الإعلام الأمني توضح بشأن انتشار

2022/09/30 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بشأن انتشار "مسلحين مجهولين" في مناطق متفرقة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاجهزة الامنية المختصة أثبتت انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

وأضافت، أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة".وشددت الخلية على، أنه "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".

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