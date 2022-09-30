شاهد كيف أنقذ خفر السواحل الأمريكي امرأة حاصرتها الفيضانات

2022/09/30 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة قيام عناصر من خفر السواحل الأمريكي بانقاذ امرأة من الحي الذي تقطنه بعد أن غمرته مياه الفيضانات في جزيرة سانيبل بولاية فلوريدا الأمريكية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من إعصار "إيان" الذي يجتاح المنطقة.

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