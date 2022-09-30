القطعات العسكرية تدخل حالة الإنذار القصوى في بغداد

2022/09/30 | 22:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة 09/30/2022، عن دخول القطعات العسكرية العراقية...

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