2022/09/30 | 22:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: نفت وزارة الموارد المائية، الجمعة 09/30/2022، تصريحا لوزيرها عن مطالبة المتقاعدين...

ظهرت المقالة الموارد المائية تنفي تصريحا لوزيرها عن مطالبة المتقاعدين بعدم رش المياه أولاً على المسلة.

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