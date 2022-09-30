2022/09/30 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل دولة حددت طريقها اليوم، معلّقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف “الناتو”.وقالت زاخاروفا: “اليوم، اختار الجميع طريقهم الخاص.الجزارون الدمويون، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاخاروفا تعلق على بيان زيلينسكي حول طلب عضوية “الناتو” المركز الخبري الوطني.

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