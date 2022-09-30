2022/09/30 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة سخط أزاء الإجراءات المشدّدة وسط إستنكار عملية دهم منزل العبايجي تحصينات أمنية تطوّق الخضراء ومصدّات جديدة على الجسور تستبق التظاهرات بغداد – قصي منذر باشرت القوات الامنية امس ،بعمليات دهم وتفتيش واسعة شملت عدد من مناطق بغداد ، في اجراء استباقي تزامنا مع انطلاق تظاهرات احياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين.وقال شهود عيان ان […]

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