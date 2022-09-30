2022/09/30 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية للإعلام تطلق دورة جديدة في أربيل اربيل – الزمان تتواصل في اربيل فعاليات دورة فن الالقاء وتقديم الأخبار التي اطلقتها أكاديمية الشرقية للاعلام الخميس في ستوديو7 بمدينة اربيل والتي تختتم بعد غد الاثنين.ويشارك في دورة المذيع المتكامل متدربون من مختلف محافظات العراق جاءوا لصقل مهاراتهم في فن الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية […]

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