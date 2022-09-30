2022/09/30 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات تضبط متهماً بحوزته 10 كيلوغرامات مواد مخدّرة بميسان الأمن الوطني يحرّر مختطفاً بعد مساومة ذويه على 800 ألف دولار المحافظات – مراسلو (الزمان) حررت مفارز جهاز الأمن الوطني، مختطفا وإلقاء القبض على خاطفيه في بغداد.وقال بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس أنه (استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة شرعت قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني وبعد […]

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