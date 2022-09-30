إيران تعلن مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري جنوبي البلاد

2022/09/30 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 19 شخصا بينهم ضابط بالحرس الثوري خلال اشتباكات عنيفة، الجمعة، في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق التلفزيون الرسمي.

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