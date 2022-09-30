صورة جديدة للصدر

2022/09/30 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنشر "بغداد اليوم"، الجمعة، صورة جديدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى جانب احد قيادات سرايا السلام، قبيل انطلاق التظاهرات بذكرى تشرين يوم غد.

وتبين الصورة ظهور الصدر الى جانب صبيح القشطيني مسؤول سرايا السلام في قاطع الكرخ الذي تسنم مسؤولية القاطع اليوم في منزل الصدر بمنطقة الحنانة في النجف.

وتشهد العاصمة بغداد والمحافظات اجراءات امنية مشددة وقطع اغلب الطرق قبيل انطلاق تظاهرات ذكرى تشرين المقررة يوم غد السبت.

وتحشد عدد من المنصات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي التباعة للتيار الصدري بالخروج للتظاهرات المقرر انطلاقها غد السبت.

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