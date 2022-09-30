مصدر يكشف حقيقة وضع الكاظمي تحت الإقامة الجبرية ويوضح المسؤول عن ما يحدث بالخضراء

2022/09/30 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة، عن حقيقة وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحت الاقامة الجبرية، موضحا الجهة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء نأى بنفسه عن المشاركة والاشراف على الخطط الامنية لحماية المنطقة الخضراء بعد الاحداث الاخيرة واقتحامها ولم يوضع تحت الاقامة".واضاف انه "تم ايكال مهمة حماية المنطقة الخضراء خلال تظاهرات الغد الى الفرقة الخاصة بقيادة حامد الزهيري وعدم مشاركة الكاظمي والعمليات المشتركة بخطط حمايتها".

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