2022/09/30 | 22:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: f-wMqDm8X8A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملاء "الأرجنتين" قيصر أكثر من قيصر.. مأجورون يبررون لأسيادهم قتل الطفولة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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