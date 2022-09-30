الصحة : وصول ادوية لعلاج المصابين بداء العملقة

2022/09/30 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمسلتزمات الطبية عن وصول علاج يستعمل للمرضى المصابين (بداء العملقة) الناتجة عن إفراز الجسم المفرط لهرمون النمو والذين يعانون من ضخامة الأطراف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي”.

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