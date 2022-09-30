2022/09/30 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية: القصف الإيراني يُعد تصعيداً خطيراً وغير مقبول المركز الخبري الوطني.

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