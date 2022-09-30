2022/09/30 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي العامري في جمعة دامية اخرى يدفع الشيعة في افغانستان ثمن انتماءهم الى النبي وآله الطاهرين ، فقد ارتكب المجرمون المجندون لقوى الشر والعدوان مذبحة اخرى مستهدفين طلبة المدارس الشيعة في غرب كابل ، والغريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يدين الاعتداءات على شيعة افغان ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة المركز الخبري الوطني.

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