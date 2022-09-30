2022/09/30 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، وتلقته ايرث نيوز، ان “الكاظمي يؤكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون”، داعياً ا”لإخوة المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في […]

ظهرت المقالة بيان مهم للكاظمي بشأن تظاهرات يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مهم للكاظمي بشأن تظاهرات يوم غد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مهم للكاظمي بشأن تظاهرات يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).