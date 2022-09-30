2022/09/30 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، دخول

القطعات العسكرية العراقية حالة

الانذار القصوى (ج)، فيما أشار إلى عدم

وجود نية لفرض حظر التجوال "حتى الآن".

وقال المصدر، ان "جميع القطعات العسكرية

دخلت حالة الانذار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القطعات العسكرية العراقية تدخل حالة الإنذار القصوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القطعات العسكرية العراقية تدخل حالة الإنذار القصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).