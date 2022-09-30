2022/09/30 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z_BKT9_WUAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد العطار: النظام السابق كان يدعي انه لايوجد معارضة شعبية لنظام البعث) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جواد العطار: النظام السابق كان يدعي انه لايوجد معارضة شعبية لنظام البعث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).