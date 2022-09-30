رئيس الجمهورية يعلق على القصف الإيراني لمناطق في إقليم كردستان

2022/09/30 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، على القصف الإيراني لمناطق في إقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لبرهم صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاخير استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وبحث معه القصف الإيراني لمناطق في إقليم كردستان".

وأكد صالح بحسب البيان، أن "️القصف الإيراني يُعد تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وتجاوزاً على سيادة البلد وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه".

وبين أن "القصف التركي المتواصل لمناطق في إقليم كردستان غير مقبول ويُعد انتهاكاً للسيادة العراقية وينبغي وقفه ومنع التداعيات المُترتبة عليه".

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