مسلحون مجهولون يغتالون منتسباً في هيئة الحشد شرق بغداد

2022/09/30 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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اقدم مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، على اغتيال منتسب في هيئة الحشد الشعبي شرق بغداد.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال منتسب في هيئة الحشد الشعبي في منطقة الامين شرق العاصمة بغداد".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونفذت حملات دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين".

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